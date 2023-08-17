Ebru Şahin bikinili fotoğraflarını yayınladı
ensonhaber.com

Ekranların yeni yüzlerinden ünlü Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın aşkları 2020 yılında Alaçatı'da başlamıştı.

Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikah masasına oturmuştu.

Ebru Şahin bikinili fotoğraflarını yayınladı

Ebru Çeşme'de

Eşi Cedi Osman ile tatile çıkan Şahin, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Ebru Şahin, çıktığı Çeşme tatilinden pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Eşi Cedi Osman'a poz veren ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Şahin bikinili fotoğraflarını yayınladı

1 yıl önce evlendiği basketbolcu Cedi Osman ile tatile çıkan Şahin’in fotoğraflarını görenler kendilerini tutamadı. Fotoğraflara yorum yağdırdı.