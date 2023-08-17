Ebru Şahin bikinili fotoğraflarını yayınladı Dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu eşi Ebru Şahin Çeşme tatilinden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun fiziğini sergilediği pozlarına yorum yağdı.

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Ekranların yeni yüzlerinden ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın aşkları 2020 yılında Alaçatı'da başlamıştı.

Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikah masasına oturmuştu.

Ebru Çeşme'de

Eşi Cedi Osman ile tatile çıkan Şahin, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Ebru Şahin, çıktığı Çeşme tatilinden pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Eşi Cedi Osman'a poz veren ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

1 yıl önce evlendiği basketbolcu Cedi Osman ile tatile çıkan Şahin’in fotoğraflarını görenler kendilerini tutamadı. Fotoğraflara yorum yağdırdı.