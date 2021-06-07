Euro
10.5329
-0.16%
Dolar
8.6302
-0.42%
Altın
525.31
-0.32%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
311.999
-1.27%
EXEN Coin
34.51
-3.19%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Ebru Şahin, Cedi Osman'ın ailesiyle tanıştı

    Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman ile evlilik öncesi birlikte çıktıkları Çeşme tatilinde Cedi'nin ailesiyle bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Şahin, Cedi Osman'ın ailesiyle tanıştı

    Final yapan dizisi 'Hercai' ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, geçtiğimiz yaz gönlünü ünlü basketbolcu Cedi Osman'a kaptırdı.

    Uzak mesafeye yenilmeyip ABD ile Türkiye arasında ilişkiyi yürüten ikili, geçtiğimiz gün aşklarının başladığı Çeşme'ye gitti.

    AİLESİYLE TANIŞTI

    Ebru Şahin'in evinin olduğu Alaçatı'da bir villa kiralayan Cedi Osman'ı, annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey de yalnız bırakmadı. Ebru Şahin, önceki akşam da müstakbel kayınvalidesi ve kayınpederiyle bir araya gelip Osman Ailesi'ne kendini sevdirdi.

    Ebru Şahin, Cedi Osman ın ailesiyle tanıştı #1Ebru Şahin, Cedi Osman ın ailesiyle tanıştı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir