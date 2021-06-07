Ebru Şahin, Cedi Osman'ın ailesiyle tanıştı

Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman ile evlilik öncesi birlikte çıktıkları Çeşme tatilinde Cedi'nin ailesiyle bir araya geldi.

Final yapan dizisi 'Hercai' ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, geçtiğimiz yaz gönlünü ünlü basketbolcu Cedi Osman'a kaptırdı.

Uzak mesafeye yenilmeyip ABD ile Türkiye arasında ilişkiyi yürüten ikili, geçtiğimiz gün aşklarının başladığı Çeşme'ye gitti.

AİLESİYLE TANIŞTI

Ebru Şahin'in evinin olduğu Alaçatı'da bir villa kiralayan Cedi Osman'ı, annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey de yalnız bırakmadı. Ebru Şahin, önceki akşam da müstakbel kayınvalidesi ve kayınpederiyle bir araya gelip Osman Ailesi'ne kendini sevdirdi.