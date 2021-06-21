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    Ebru Şahin, Cedi'nin akrabalarıyla tanıştı

    Ebru Şahin uzun zamandır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın ailesiyle takılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 07:00
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 07:02
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    Ebru Şahin, Cedi'nin akrabalarıyla tanıştı

    Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle hafızalara kazınan Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşk dolu dizgin devam ediyor. Ünlü basketbolcu Osman, sevgilisi Şahin'i annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey'le tanıştırmıştı.

    AKRABALARLA TAKILIYOR

    Geçtiğimiz günlerde milli basketbolcunun anne ile babasıyla tanışan oyuncu, bu defa basketbolcunun akrabalarıyla bir araya geldi.

    Şahin, A Milli Basketbol takımımızın hazırlık maçında Rusya ile karşılaşmasını tribünden izledi. Cedi Osman'ın formasını giyen oyuncu, maçı basketbolcunun akrabası Gülden Osman'la takip etti. Maç sonunda Şahin, Gülden Osman'la karesini Instagram'dan paylaştı.

    Ebru Şahin, Cedi nin akrabalarıyla tanıştı #1Ebru Şahin, Cedi nin akrabalarıyla tanıştı #2

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