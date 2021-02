Ebru Şahin: Hayallerimin ötesindeyim

Cedi Osman'la aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin, şu an hayallerinin ötesinde bir hayat yaşadığını söyledi.

NBA’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin samimi açıklamalar yaptı. Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen Şahin, "Aramızda ruhsal bir mesafe yok" dedi.

Şahin'in açıklamalarından satır başları şöyle...

"ARAMIZDA RUHSAL MESAFE YOK"

“Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, canımızın sıkıldığı zamanlar oluyor. Ama hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok.

"ARAMIZDA ÖZEL BİR BAĞ VAR"

Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var.

Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum. Ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum.

"İKİ YÜZLÜLÜK YAPMADAN KAZANMAK İSTERİM"

Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor. Ama hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam.

Sırf çıkar üzerine kurulan iletişim ağı ve sahte güler yüzler beni çok yoruyor. Ve başka biri olmadığım için kaybetmeyi ikiyüzlülük yaparak kazanmaya tercih ederim.

Tüm karmaşanın içinde kendiyle kalmadan yenilenemeyenlerdenim, çünkü kendimi ancak bu şekilde rahatça duyabiliyorum.

"KEŞİF YOLCULUĞUNA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Hayat normale döndüğünde, valizimi alıp yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanıyacağım keşif yolculuklarıma kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bu süreçte anladım ki beni ruhen besleyen şey keşfetme arzummuş.

Bundan beş yıl önce bu konumu hayal edebilirdim demek ukala bir yaklaşım olur. Ama hayal edemezdim diyerek kendime haksızlık etmek de istemem. Hayal ettikçe çoğalıp evriliyoruz. Şu an beş yıl önceki hayallerimin ötesindeyim.”