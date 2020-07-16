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Ebru Şahin, ile Cedi Osman el ele

Ebru Şahin, ile Cedi Osman el ele

Geçtiğimiz akşam bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlenen Cedi Osman ile Ebru Şahin, ele ele mekandan çıkış yaptı.