Ebru Şahin, ile Cedi Osman el ele

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- Ebru Şahin, ile Cedi Osman el ele
Ebru Şahin, ile Cedi Osman el ele
Geçtiğimiz akşam bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlenen Cedi Osman ile Ebru Şahin, ele ele mekandan çıkış yaptı.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 07:17
Oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman’la çıkan aşk dedikodularını “Boş haber yapmayın, ayıp” diye yalanlamıştı. İkili dün akşam Alaçatı’daki bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.
Aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, kaçmak yerine Alaçatı sokaklarında el ele yürdüdü.
"TATİLDEYİZ"
Kapı önünde kendilerini çeken gazetecilerin sorularını cevaplayan Osman ile Şahin, “İlişkilerinin yeni başladığını, bir arkadaş ortamında tanıştıklarını söylediler." Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen Osman, tatilde olduklarını söylerken Şahin de, "Güzel gidiyor. Yeni sezonda yine ekranlarda olacağım" dedi. söyledi.”.