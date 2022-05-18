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    Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı

    Güzel oyuncu Ebru Şahin ile dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman artık nişanlı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 13:54
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    Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı

    Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, milli basketbolcu Cedi Osman ile uzun süredir olan ilişkisini evliliğe doğru götürüyor.

    Ünlü çift, dün nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ebru Şahin, nişandan fotoğrafları Instagram'dan yayınladı.

    "Olaylı bir gün"

    Güzel oyuncu, yayınladığı karelere "Dün biraz olaylı geçti diyelim." yazdı.

    Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı #1

    Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı #2

    Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı #3

    Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı #4

    Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı #5

    Ebru Şahin ile Cedi Osman nişanlandı #6


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