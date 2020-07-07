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    Ebru Şahin, makyajsız

    Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız hali beğeni yağmuruna tutuldu.
    • DHA
    • 07.07.2020 - 10:08
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    Ebru Şahin, makyajsız #1

    Hercai'deki başarılı performansıyla yıldızı parlayan Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicilerin dikkatini çekiyor.

    HAVUZ BAŞINDA POZ

    Haftalardır Alaçatı'da tatil yapan Şahin, dün kaldığı otelde havuz başına geçip poz verdi.

    Güzel oyuncu, doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.

    Ebru Şahin, makyajsız #2

    Ebru Şahin, makyajsız #3

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