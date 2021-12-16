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Ebru Şahin, milyonluk yüzüğüne özel kasa aldı

Ebru Şahin, milyonluk yüzüğüne özel kasa aldı

Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığı içinde olan Ebru Şahin, yüzüğüne bir şey olacak diye korkuyor.