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    Ebru Şahin, milyonluk yüzüğüne özel kasa aldı

    Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığı içinde olan Ebru Şahin, yüzüğüne bir şey olacak diye korkuyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:36
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    Ebru Şahin, milyonluk yüzüğüne özel kasa aldı

    İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizileriyle kariyerinde hızlı bir şekilde yükselen Ebru Şahin, aynı başarısını Destan dizisiyle devam ettiriyor.

    1 MİLTON TL

    Destan dizisinde Ak Kız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman’la evlilik hazırlığı yapıyor. Basketbolcu Cedi Osman, eylül ayında Kapadokya’da Ebru Şahin’e evlilik teklif etmiş, 1 milyon TL değerinde bir tektaş takmıştı.

    TAKAMIYOR

    Şu sıralar ‘Destan’ dizisinde ‘Ak Kız’ı canlandıran oyuncu sürekli sette. Bu nedenle takamadığı servet değerindeki yüzüğünün güvenliğinden endişe eden Şahin, evine özel kasa yaptırdı. Tektaşını artık burada saklıyor.

    Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin FOTO GALERİ

    Ebru Şahin, milyonluk yüzüğüne özel kasa aldı #1

    Ebru Şahin, milyonluk yüzüğüne özel kasa aldı #2

    Ebru Şahin, milyonluk yüzüğüne özel kasa aldı #3

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