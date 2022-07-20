- Haberler
- Magazin Haberleri
- Ebru Şahin, soyadını değiştirdi
Ebru Şahin, soyadını değiştirdi
Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den yeni hamle geldi.
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 08:51
- Güncelleme : 20.07.2022 - 09:23
Ebru Şahin ile Cedi Osman, 2 yıllık birlikteliğin ardından 1 Temmuz'a Makedonya'da nikah masasına oturdu.
Çift ardından Çeşme'de yakın dostlarının da katıldığı görkemli bir düğün yaptı.
Osman'ı ekledi
Balayına çıkan ve tatil fotoğraflarını takipçileri ile paylaşan Ebru Şahin, nikahın ardından sosya medya hesaplarını da güncelledi.
Ebru Şahin, profiline eşinin soyadını ekledi.