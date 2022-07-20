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    Ebru Şahin, soyadını değiştirdi

    Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den yeni hamle geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:23
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    Ebru Şahin, soyadını değiştirdi

    Ebru Şahin ile Cedi Osman, 2 yıllık birlikteliğin ardından 1 Temmuz'a Makedonya'da nikah masasına oturdu.

    Çift ardından Çeşme'de yakın dostlarının da katıldığı görkemli bir düğün yaptı.

    Osman'ı ekledi

    Balayına çıkan ve tatil fotoğraflarını takipçileri ile paylaşan Ebru Şahin, nikahın ardından sosya medya hesaplarını da güncelledi.

    Ebru Şahin, profiline eşinin soyadını ekledi.

    Ebru Şahin, soyadını değiştirdi #1

    Ebru Şahin, soyadını değiştirdi #2


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