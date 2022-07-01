Petrol
111.74
2.49%
Euro
17.4506
-0.44%
Dolar
16.7554
0.34%
Altın
971.37
0.15%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
327.237
1.46%
BTXN Coin
7.29
13.37%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendi

    Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, Makedonya'da kıyılan nikahla dünya evine girdi.
    • 01.07.2022 - 19:34
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 19:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendi

    Aile arasında nişanlanan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın nikahları, Kuzey Makedonya'da gerçekleşti.

    İmzayı attılar

    Ünlü çift, Cedi Osman'ın doğduğu tarihi şehri Ohri'de imzayı attı.

    Çiftin yakın dostları ve aile üyelerinin katıldığı nikah, göl üzerinde bir teknede kıyıldı.

    Nikahın ardından çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde oynarak eğlendi.

    Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman evlendi VİDEO

    Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendi #1

    Düğün Türkiye'de

    Düğün töreni ise Türkiye'de, ikilinin tanıştığı Çeşme'deki bir beach'te yapılacak.

    Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendi #2

    Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendi #3

    Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendi #4

    Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendi #5


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!

    Yalova'da ATM’leri çekiçle kırdı
    3. Sayfa

    Yalova'da ATM’leri çekiçle kırdı

    Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor şampiyonu olamayan Batuhan'a şok gönderme!
    Medya

    Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor şampiyonu olamayan Batuhan'a şok gönderme!

    Görüş Bildir