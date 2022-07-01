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Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendi
Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, Makedonya'da kıyılan nikahla dünya evine girdi.
- 01.07.2022 - 19:34
- Güncelleme : 01.07.2022 - 19:45
Aile arasında nişanlanan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın nikahları, Kuzey Makedonya'da gerçekleşti.
İmzayı attılar
Ünlü çift, Cedi Osman'ın doğduğu tarihi şehri Ohri'de imzayı attı.
Çiftin yakın dostları ve aile üyelerinin katıldığı nikah, göl üzerinde bir teknede kıyıldı.
Nikahın ardından çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde oynarak eğlendi.
Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman evlendi VİDEO
Düğün Türkiye'de
Düğün töreni ise Türkiye'de, ikilinin tanıştığı Çeşme'deki bir beach'te yapılacak.