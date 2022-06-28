Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikah yeri belli oldu

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikah yeri belli oldu

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahları Makedonya'da olacak.

Aile arasında nişanlanan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğün hazırlıkları tamamlandı.

Nikah Kuzey Makedonya'da

Ünlü çift resmi imzayı; Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de atacak. Nikah cuma günü, gölün üzerinde bir teknede kıyılacak.

Düğün Türkiye'de

Kuzey Makedonya'daki törene sadece çiftin çok yakın dostları ile aile üyeleri katılacak. Düğün töreni ise Türkiye'de, ikilinin tanıştığı Çeşme'deki bir beach'te yapılacak.