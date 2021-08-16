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    Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın tekne tatili

    Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman’la yeniden tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 11:34
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    Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın tekne tatili

    Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle ünlenen Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman’la önceki gün Göcek’te görüntülendi.

    HAVLU ÖNLEMİ

    Kahvaltı yapan aşıklar, ardından kendilerini serin sulara bıraktı.  Görüntülendiklerini fark eden Cedi Osman, sevgilisinin bikinili görüntülenmesini istemediği için elinde havluyla teknede bekledi.

    Deniz keyifleri sona eren ikili, tekneye dönerek gözden kayboldu.

    Ebru Şahin ve Cedi Osman ın tekne tatili #1

    Ebru Şahin ve Cedi Osman ın tekne tatili #2

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