- Haberler
- Magazin Haberleri
- Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın tekne tatili
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın tekne tatili
Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman’la yeniden tatile çıktı.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 11:29
- Güncelleme : 16.08.2021 - 11:34
Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle ünlenen Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman’la önceki gün Göcek’te görüntülendi.
HAVLU ÖNLEMİ
Kahvaltı yapan aşıklar, ardından kendilerini serin sulara bıraktı. Görüntülendiklerini fark eden Cedi Osman, sevgilisinin bikinili görüntülenmesini istemediği için elinde havluyla teknede bekledi.
Deniz keyifleri sona eren ikili, tekneye dönerek gözden kayboldu.