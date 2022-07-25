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- Ebru Şahin'den balayı pozu
Ebru Şahin'den balayı pozu
Şimdilerde balayında olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu geldi.
- Haber Merkezi
- 25.07.2022 - 07:37
- Güncelleme : 25.07.2022 - 09:14
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturdu.
Ünlü çiftin Makedonya’da kıyılan resmi nikâhın ardından Türkiye'ye gelerek Çeşme'de yaptıkları düğününe; sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katıldı.
"Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz"
Balayından eğlenceli anlarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ikiliden Ebru Şahin'den yeni kareler geldi.
Ünlü oyuncu, 4 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınladığı pozlara, "Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz" notunu yazdı.