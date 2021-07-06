Ebru Şahin'den evlilik açıklaması

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'den evlilik iddialarına net yanıt verdi.

Son olarak 'Hercai' dizisinde 'Reyyan' karakterine hayat veren ve şimdilerde yeni projesine hazırlanan oyuncu Ebru Şahin, dizisi final yapar yapmaz soluğu sevgilisi Cedi Osman'ın yanında almıştı.

Önceki gün Alaçatı'da görüntülenen güzel oyuncu, hakkında merak edilenleri cevapladı.

"EĞİTİM ALIYORUM"

Ebru Şahin, sadece bir iki günlüğüne Alaçatı'ya geldiğini söyledi. Güzel oyuncu, "Yeni proje için çekimlere başladık eğitim aşamasındayız. At binmek kılıç kullanma ok atma gibi eğitimler alıyoruz. Çok yoğun ve zorlu ama keyif alarak yapıyoruz. Hocalarımız da çok iyi." ifadelerini kullandı.

Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ı soran muhabirlere Şahin, "Şu an Kanada’da, milli takımın ile beraber. Her şey çok güzel gidiyor." cevabını verdi.

"GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Yaz sonu evlenecekleri iddiasının sorulması üzerine oyuncu, "Onunla ilgili bir gündemimiz yok, çalışıyoruz. Asılsız haber. Zamanı gelince." diyerek güldü.