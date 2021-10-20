Euro
10.8658
0.37%
Dolar
9.3346
0.43%
Altın
533.66
0.95%
Borsa
1.429
-0.09%
Bitcoin
597.646
3.36%
EXEN Coin
20.77
-0.71%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Ebru Şahin'in 6 yıl önceki görüntüsü

    Ebru Şahin, yıllar önce Ebru Polat'ın klibinde rol aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Şahin'in 6 yıl önceki görüntüsü

    Ebru Polat'ın 2015 yılında çekilen klibi yıllar sonra gündem oldu. Ekranların yeni yüzü Ebru Şahin'in, yıllar önce Ebru Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' klibinde oynadığı ortaya çıktı.

    "SAF VE MASUM"

    Polat, "Katalogdan gördüm, çok beğendim. Hiç değişmedi. Çok ışığı olan bir kız.

    Ebru çok güzel görünüyordu, 'Gelinlik çok yakışır' dedim.Çok saf, masum bir şarkıydı. Çok güzel çok tatlı bir kız..." dedi.

    Ebru Şahin in 6 yıl önceki görüntüsü #1Ebru Şahin in 6 yıl önceki görüntüsü #2Ebru Şahin in 6 yıl önceki görüntüsü #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir