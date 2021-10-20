Ebru Şahin'in 6 yıl önceki görüntüsü

Ebru Şahin, yıllar önce Ebru Polat'ın klibinde rol aldı.

Ebru Polat'ın 2015 yılında çekilen klibi yıllar sonra gündem oldu. Ekranların yeni yüzü Ebru Şahin'in, yıllar önce Ebru Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' klibinde oynadığı ortaya çıktı.

"SAF VE MASUM"

Polat, "Katalogdan gördüm, çok beğendim. Hiç değişmedi. Çok ışığı olan bir kız.

Ebru çok güzel görünüyordu, 'Gelinlik çok yakışır' dedim.Çok saf, masum bir şarkıydı. Çok güzel çok tatlı bir kız..." dedi.