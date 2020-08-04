Ebru Şahin'in doğal hali

Herzai dizisiyle ünlenen Ebru Şahin, en doğal halini sosyal medya hesabından yayınladı.

Çok kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Ebru Şahin ve Cedi Osman, Çeşme tatiline devam ediyor.

İlk başta ilişkiyi yalanlayan Şahin, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

EN DOĞAL HALİ

Aşk tatilinde keyfi yerinde olan güzel oyuncu, şimdi de makyajsız halini takipçilerine gösterdi. Şahin'in doğal hali çok beğenildi ve binlerce yorum aldı.