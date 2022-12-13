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    Ebru Şahin’in yeni imajı şaşırttı

    İmaj değiştiren Ebru Şahin, son haliyle Aydan Şener'e benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:27
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    Ebru Şahin’in yeni imajı şaşırttı

    Ekranların yeni popüler oyuncularından Ebru Şahin, son projesinden sonra NBA'de oynayan eşi Cedi Osman'ın yanına gitti.

    Yeni projesi için imaj değiştiren oyuncu, katıldığı bir davette objektiflere takıldı.

    Estetik iddiaları var

    Evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya başlayan oyuncu, imaj değişikliği yaptı. Estetik yaptırdığı ileri sürülen oyuncu, koyu göz detaylı makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun yeni imajı ise Türk sinemasının başarılı sanatçılarından Aydan Şener'e benzetildi.

    "Türkiye'de değilim"

    Şahin, "Türkiye'de değildim. Burada olduğum zaman da çok yoğun şekilde çalıştığım için bir yere gidemiyordum. Benim için de güzel bir etkinlik oldu. Bu yıl da evlendiğim için benim için çok güzel geçti iş anlamında da çok güzeldi. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu. Ben de Cedi de işimizi çok seviyoruz, bu yüzden de kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz. İşimi bırakmam gibi bir durum söz konusu değil. Proje bazlı olarak gidip geleceğim." şeklinde konuştu.

    Ebru Şahin’in yeni imajı şaşırttı VİDEO

    Ebru Şahin’in yeni imajı şaşırttı #1

    Ebru Şahin’in yeni imajı şaşırttı #2

    Ebru Şahin’in yeni imajı şaşırttı #3

    Ebru Şahin’in yeni imajı şaşırttı #4

    Ebru Şahin’in yeni imajı şaşırttı #5

    Ebru Şahin’in yeni imajı şaşırttı #6


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