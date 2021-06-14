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- Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu
Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu
Ebru Şahin, yeni sezonda hangi dizide rol alacağına karar verdi.
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 14:31
- Güncelleme : 14.06.2021 - 15:22
Başrolünü oynadığı Hercai dizisi ekrana veda eden Ebru Şahin'e, son dönemde dev prodüksiyonlu teklifler gelmeye devam ediyor.
KARAR VERİLDİ
Sevgilisi Cedi Osman'la Maldivler'e tatile giden ve bir süre dinlenen Şahin, sonunda kararını verdi.
DESTAN'LA DÖNÜYOR
Başarılı oyuncunun, senaryosundan çok etkilendiği 'Destan' dizisi için imza aşamasında olduğu ortaya çıktı. Son anda bir değişiklik olmazsa Ebru Şahin, yeni yayın döneminde yine atv'de seyirciyle buluşacak.