Euro
10.1459
-0.17%
Dolar
8.3728
-0.25%
Altın
498.27
-1.67%
Borsa
1.464
0.21%
Bitcoin
329.885
8.66%
EXEN Coin
33.12
1.40%
19ºC
İstanbul
Yağmur 19 C

    Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu

    Ebru Şahin, yeni sezonda hangi dizide rol alacağına karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 15:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Şahin'in yeni projesi belli oldu

    Başrolünü oynadığı Hercai dizisi ekrana veda eden Ebru Şahin'e, son dönemde dev prodüksiyonlu teklifler gelmeye devam ediyor.

    KARAR VERİLDİ

    Sevgilisi Cedi Osman'la Maldivler'e tatile giden ve bir süre dinlenen Şahin, sonunda kararını verdi.

    DESTAN'LA DÖNÜYOR

    Başarılı oyuncunun, senaryosundan çok etkilendiği 'Destan' dizisi için imza aşamasında olduğu ortaya çıktı. Son anda bir değişiklik olmazsa Ebru Şahin, yeni yayın döneminde yine atv'de seyirciyle buluşacak.

    Ebru Şahin in yeni projesi belli oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir