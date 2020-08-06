Ebru Şallı, eleştirilere isyan etti

Mayolu fotoğrafının paylaşıldığı bir magazin sitesine sitem eden Şallı, “Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim” dedi.

Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden sunucu Ebru Şallı, şimdilerde eşi Uğur Akkuş ile birlikte tatil yapıyor.

Uzun zamandır sosyal medya paylaşımlarına ara veren Şallı, tatil ile birlikte bu kuralı bozdu.

Mayolu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Şallı, bir magazin sitesi tarafından eleştiri oklarına maruz kaldı.

“2 AY 10 GÜN YAS BİTTİ Mİ?”

Site, “Ebru Şallı’nın yası 2 ay 10 günde bitti mi?” başlıklı bir paylaşım yaparak Şallı’nın neşeli hallerinin anlamsız olduğunu dile getirdi ve mayolu pozlar vermenin erken olduğunu savundu.

Bu paylaşım sunucuyu adeta çılgına çevirdi. Kendi Instagram hesabından eleştirilere cevap veren Şallı, şunları söyledi:

“ÇOCUĞUMUN YASINI TUTMA ŞEKLİMİN HESABINI VERMEYECEĞİM”

“Ne kadar zavallı ve nefret içinde bir yazı kusmuş. Acaba neyi hazmedemedi bu kadıncağız. Nefretle bir yere gelemezsin. Zaten o nefret yüzüne yansır işte… Benim arkamda ordu var, Türkiye Cumhuriyeti… Sen neden bahsediyorsun? Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma. Hakkın yok. Senin de evladın var. Yarın ne olacağı belli olmaz. Allah’tan korkun olsun birazcık. İki reyting alıp, ölen evladımla benimle rant sağlamaya çalışmak ayıp desem o da az olur, çok günah! Nedir bu düşmanlık! Ben her gün daha iyi olacağım, çocuğumun isteğini yerine getireceğim, senin değil. Allah’tan taş yüreğine sevgi, merhamet ve şifa diliyorum.”