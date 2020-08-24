Tatilin kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Ebru Şallı, eşiyle gittiği bir mekandan çıkarken açıklamalarda bulundu.

Bodrum tatilinden dönen Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, İstanbul'da döndü.Çift, ile birlikte akşam yemeği çıkışı görüntülendi.

Mekan çıkışı açıklama yapan Şallı'nın kendisini eleştirenlere cevap verirken gözleri doldu:

"BENİM BİR OĞLUM DAHA VAR"

“Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu tatil bana çok iyi geldi. Ben ayakta durmak zorundayım. Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor.

"DESTEK BEKLİYORUM"

Herkes bana destek olsun istiyorum. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir. Allah kimsenin başına vermesin.

Uğur bana çok destek oldu. Ponçiğin hep yanındaydı. 2 yıl boyunca hem ağabeylik hem babalık yaptı.”

Ebru Şallı: Hayata tutunmaya çalışıyorum VİDEO







