Ebru Şallı ile Burcu Esmersoy pişti oldu

Ebru Şallı ile Burcu Esmersoy pişti oldu

Bodrum’da tatil yapan iki güzel, birbirlerine uzak olsalar da aynı gün aynı bikiniyi giyerek sosyal medyayı salladı.

2020 yaz trendleri arasında en çok mayolar rağbet görüyor.

Böyle olunca da birbirinden renkli mayolar, plajları süslüyor. Ancak ünlü isimler renkli mayolarıyla sürekli pişti olur hale geldi.

BİR PİŞTİ DAHA

Geçtiğimiz günlerde Bergüzar Korel ile Beyza Şekerci’nin aynı mayo ile bulundukları plajda karşılaşmaları ses getirirken, bir pişti de Ebru Şallı ile Burcu Esmersoy’dan geldi.

EN ÇOK ŞALLI’NIN FOTOĞRAFI BEĞENİLDİ

Bodrum’da tatil yapan iki sunucu, birbirlerinden uzak olsa da sosyal medyaları onları ele verdi.

Aynı mayoyu giyip, neredeyse aynı şekilde poz veren güzeller, bu anlarını Instagram üzerinden takipçilerinin beğenisini sundu.

Şimdilik Ebru Şallı’nın fotoğrafı daha çok beğeni aldı.