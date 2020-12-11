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    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş at üstünde öpüştü

    Pandemi dönemini Kapadokya’da geçiren Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, romantik tatillerine devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 08:20
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 08:22
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    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş at üstünde öpüştü

    Koronavirüsten korunmak için İstanbul'a dönmeyen ve sürekli tatilde olan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, romantik günleri bitmek bilmiyor.

    Kapadokya'da olan çift, önceki gün at binerken mutlu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aşıklar at üstünde öpüşmeyi de ihmal etmedi.

    "NAZARDAN KORKUYOR"

    Fotoğraflara takipçileri, “Aşk ile sevgi içeren harika kareler” ve “Mutluluğunuz daim olsun” gibi yüzlerce yorum yaparken, Şallı da nazar boncuğu emojileri koydu.

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş at üstünde öpüştü #1

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş at üstünde öpüştü #2

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş at üstünde öpüştü #3

    Ebru Şallı ile Uğur Akkuş at üstünde öpüştü #4

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