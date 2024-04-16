Ebru Şallı kanserden kaybettiği oğlu için paylaşım yaptı Ebru Şallı, 2020 yılının Nisan ayında kaybettiği oğlu Pars Tan'ı dördüncü ölüm yıl dönümünde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla andı.

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Ebru Şallı 2013 yılında Harun Tan'dan boşandı.

Bu evliliğinden Beren ve Pars adında iki oğlu dünyaya gelen Şallı, oldukça zor bir süreç yaşadı.

Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

Oğlunu andı

Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars Tan'ı dördüncü ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlarla andı.

Pars ile fotoğraflarını sayfasında paylaşan Ebru Şallı, "Ömürlük sarılma... Ben hep seninleyim hep." ifadelerini kullandı.

"Hep seninleyim"

Ünlü isim, oğlu Pars'ın başka bir fotoğrafına ise "Sensiz geçen bir yıl daha …. Melek ponçiğim. Ben hep ama hep seninleyim." notunu düştü.