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    Ebru Şallı: Kimseye hesap vermem

    Ebru Şallı, sürekli kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 08:18
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    Ebru Şallı: Kimseye hesap vermem

    Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş'un 36. yaş gününü kutladı.

    Birlikte verdikleri pozu paylaşıp "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazdı.

    4 ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Ebru Şallı’ya eleştiri yağdı. Şallı'nın verdiği poz eleştirildi.

    "KÖTÜ BİR ŞEY YAPMIYORUM"

    Eleştirilere sessiz kalmayan Ebru Şallı "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim.

    "KAFALARINA SOKSUNLAR"

    Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diye isyan etti.

    Ebru Şallı: Kimseye hesap vermem #1

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