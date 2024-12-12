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Haber Merkezi

2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş'tan boşanmanın eşiğinden dönen ve evliliğine bir şans daha veren eski manken Ebru Şallı son paylaştığı market videosula gündem oldu.

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Ebru Şallı, markette hem alışveriş hem de pilates yaptı.

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O anları kayıt altına alarak Instagram hesabından "Süper market pilatesi" notuyla paylaştı.

Şallı, elle dokunulan yerlere ayakkabısıyla temas ettiği için takipçilerinden tepki aldı.