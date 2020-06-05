Ebru Şallı: Mutfaklar bomboş artık

Zaman zaman oğlu ile ilgili paylaşımlar yapan Ebru Şallı, yine duygulandırdı.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl boyunca mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Oğlunun yokluğuna alışmaya çalışan ve oldukça zor günler geçiren Ebru Şallı, dün Instagram sayfasında Pars ile fotoğraflarını paylaştı.

"İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİM"

Sık sık oğlu ile birlikte mutfağa giren ve yemekler hazırlayan Şallı, bu fotoğrafın altına "Mutfaklar bomboş artık... Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi... Ponciğin isteğini yerine getireceğim... Bugün biraz idare edin beni böyleyim." notunu düştü.