Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü paylaştı! Melek Ponçiğim hep seninleyim...

ensonhaber.com

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenildi.

Pars Tan, 16 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi.

Ünlü model ise oğlunun ölümünün ardından her fırsatta özlemini dile getiriyor.

Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

"Ben hep seninleyim"

Şallı, Pars'ı duygusal bir paylaşımla andı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İyi ki doğdun Ponçiğim Tommsiyle beraber. Seni tarifsiz seviyorum. İyi ki doğurmuşum seni iyi ki iyikim.. Melek Ponçiğim ben hep seninleyim.

"Pars hep başkaydı"

Ebru Şallı, daha önceden Pars'ı anlatırken gözyaşları içerisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı. Boyun ağrısı üzerine hastaneye gittik.