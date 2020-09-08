'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına röportaj veren eski manken, “Beni artık bu saatten sonra kimse kızdırıp üzemez” dedi.

Eski manken Ebru Şallı’nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, iki yıl mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düşmüş ve 16 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

Küçük oğlunun vefatının ardından içine kapanan ve uzun bir süre ortalıkta görünmeyen Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte çıktığı Bodrum tatilinden paylaşımlar yapınca, bazı takipçileri tarafından adeta linç edilmişti.

Eleştirilere Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap veren Şallı, “Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim.” demişti.

AĞLAYARAK ANLATTI

Şallı, büyük kaybı sonrası ilk kez bir röportaj verdi. 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' adlı programa konuşan Şallı, yaşadığı zor günleri anlattı.

Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra yaşadıklarını anlattı İZLE

Sesi titreyerek konuşan ve zaman zaman da ağlayan Şallı, “9 yıl bir melekle yaşadım ve bir melek doğurdum dünyaya. İnanılmazdı, çok özel bir çocuktu. Zaten beni izliyor şu anda. Büyümeyen elleriyle, mis gibi kokusuyla minik bir dosttu. İçinizde büyüttüğünüz bir parça ve koparıyorlar, alıyorlar…” dedi.

“YENİDEN ANNE OLMAK İÇİN HAZIR DEĞİLİM”

“Yeniden anne olmak ister misiniz?” sorusunu zorlanarak yanıtlayan Şallı, “Zor bir soru. Böyle bir şey için hazır değilim. Ama büyük de konuşmak istemem.” diye konuştu.

ELEŞTİRİLERE CEVABI

Kendisini eleştirenlere de seslenen Şallı, “İnsanlardan anlayış bekliyorum, destek olmalarını bekliyorum. Yaşanan çok kötü bir şey ve daha vicdanlı olmalıyız. Bunu yaşayan anne ve babalara destek olmalıyız çok büyük bir acı Allah kimseye yaşatmasın. Beni artık bu saatten sonra kimse kızdırıp üzemez.” dedi.