Ebru Şallı, parıldayan bikinisiyle göz kamaştırdı Tatilden sürekli bikinili fotoğraflar yayınlayan Ebru Şallı'nın formda vücudu takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu.

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Geçtiğimiz aylarda 'Dolandırıcılık' şikayetleri üzerine Paris dönüşü gözaltına alınan ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, temmuz başından beri Kaliforniya'da tatil yapıyordu.

Tatiline tüm hızıyla devam eden ünlü model, Türkiye'ye döner dönmez soluğu Bodrum'da aldı. Evinin bahçesinde bikinili pozlar verdi.

46'lık güzelden bikini poz

46 yaşındaki eski modeli bikinisiyle görenler yorum yağdırdı. Takipçileri Ebru Şallı'nın fit görüntüsünün sırrını istedi.

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü isim. daha önce verdiği röportajda et yemediğini meyve ve sebze tükettiğini söylemişti. Şallı, avokadonun vücuda çok iyi geldiğini söylemiş ve tavsiye etmişti.