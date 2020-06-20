- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Ebru Şallı tatile çıktı
Ebru Şallı tatile çıktı
10 yaşındaki oğlunu geçtiğimiz nisan ayında kaybeden eski manken, eşiyle birlikte Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi.
- Haber Merkezi
- 20.06.2020 - 14:15
Sunucu ve eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetti.
Büyük üzüntü yaşayan Şallı, uzun bir süre kendine gelemedi.
İstanbul'daki evinden çıkmayan ve ilaçlarla ayakta durabilen Şallı, aradan geçen 2 ayın sonunda soluğu Bodrum'da aldı.
KENDİNİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYOR
Eşinin yeni satın aldığı villada gününü geçiren Şallı, burada kendini toparlamaya çalışıyor.
Şallı’ya, eşi Uğur Akkuş destek oluyor.