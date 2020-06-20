Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Ebru Şallı tatile çıktı

    10 yaşındaki oğlunu geçtiğimiz nisan ayında kaybeden eski manken, eşiyle birlikte Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2020 - 14:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ebru Şallı tatile çıktı

    Sunucu ve eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetti.

    Büyük üzüntü yaşayan Şallı, uzun bir süre kendine gelemedi.

    İstanbul'daki evinden çıkmayan ve ilaçlarla ayakta durabilen Şallı, aradan geçen 2 ayın sonunda soluğu Bodrum'da aldı.

    KENDİNİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYOR

    Eşinin yeni satın aldığı villada gününü geçiren Şallı, burada kendini toparlamaya çalışıyor.

    Şallı’ya, eşi Uğur Akkuş destek oluyor.

    Görüş Bildir