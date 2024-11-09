Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması geldi

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinden kötü haber geldi.

7 yıldır birlikte olan ve 5 yıl önce hayatlarını birleştiren ikilinin boşanacakları öğrenildi...

İlk olarak Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu ve yaptığı açıklama, herkesi şaşırttı.

"BOŞANMA DAVASI AÇTIM"

Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı:

Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım.



Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim.

MADDİYAT DETAYI

Akkuş sözlerine "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!

Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" diye devam etti.

ŞALLI DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Şallı "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu.

Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasında bulundu.