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    Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

    Son olarak 23 Nisan’da, Pars’la birlikte çekilmiş eski bir televizyon programından görüntüler paylaşan Ebru Şallı, birkaç hafta sonra yeni bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 07:17
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    Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

    Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti.

    Şallı, uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı.

    "ANNE KEDİ BİR ÖMÜR HASTANEDE YAŞARDI"

    Sosyal medyada hızla yayılan 'Anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' caps'ini paylaşan Ebru Şallı fotoğrafa "Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notunu düştü.

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