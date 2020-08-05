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    Ebru Şallı'dan tatil pozları

    Bodrum'da tatil yapan Ebru Şallı, havuz başında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 08:54
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    Ebru Şallı'dan tatil pozları

    Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile çıktığı moral tatiline devam ediyor.

    Tatilden mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunan Şallı, bunlara bir yenisini daha ekledi.

    "SEVMEK İÇİN BAHANENİZ BOL OLSUN"

    Önce eşi Uğur Akkuş’la çekilmiş romantik pozunu paylaştı, ardından tek başına denize karşı çekildiği karesini paylaştı ve "Sevmek için bahaneniz bol olsun. Sevgi her kapının tek anahtarıdır" notunu düştü. Şallı'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

    Ebru Şallı'dan tatil pozları #1

    Ebru Şallı'dan tatil pozları #2

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