Ebru Şallı'nın paylaşımı tepki aldı

Dekolteli fotoğrafının altına Hz. Muhammed’in hadisini yazan Ebru Şallı, takipçilerinden tepki topladı.

Eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'la çıktığı tatilden kareler paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şallı, son yayınladığı fotoğrafla takipçileri tarafından yine eleştiri yağmuruna tutuldu.

Göğüs dekolteli bir fotoğrafını yayınlayan Ebru Şallı, "Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin, vazgeçmeyin. (Hz. Muhammed) “ yazdı.

"FOTOĞRAFLA NE ALAKA"

Şallı'nın bu paylaşımına takipçilerinden yorum gecikmedi. Takipçileri eski mankene, “Bu bir hadisi-i şerif bu sözün fotoğrafla ile ne alakası var, Görüntü ile mesaj alakasız olmuş.“ gibi yorumlarda bulundu.