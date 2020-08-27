Ebru Şancı, 10 gün sonra doğuracak

3. bebeğini kucağına almak için gün sayan Ebru Şancı, evde oturmuyor.

Futbolcu Alpaslan Öztürk’le evli olan ve 2016 yılında ikiz çocukları Mila ile Ceylin’i dünyaya getiren Ebru Şancı, üçüncü bebeğini kucağına alacak.

Doğum için gün sayan oyuncu, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

"ÇEKMEYİN"

Şancı, fotoğrafını çeken muhabirlere “Beni bu halde çekmeyin. Doğuma 10 gün kalmış, hâlâ geziyor derler” diyerek gülümsedi.