Dolar
7.3353
-0.368%
Euro
8.6865
-0.3658%
Altın
1944.01
-0.5112%
Borsa
1107.42
0.7643%
G. Altın
459.081
-0.7924%
Bitcoin
83661.84
-1.7856%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Ebru Şancı, 10 gün sonra doğuracak

    3. bebeğini kucağına almak için gün sayan Ebru Şancı, evde oturmuyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 10:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Şancı, 10 gün sonra doğuracak

    Futbolcu Alpaslan Öztürk’le evli olan ve 2016 yılında ikiz çocukları Mila ile Ceylin’i dünyaya getiren Ebru Şancı, üçüncü bebeğini kucağına alacak.

    Doğum için gün sayan oyuncu, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

    "ÇEKMEYİN"

    Şancı, fotoğrafını çeken muhabirlere “Beni bu halde çekmeyin. Doğuma 10 gün kalmış, hâlâ geziyor derler” diyerek gülümsedi.

    Ebru Şancı, 10 gün sonra doğuracak #1

    Ebru Şancı, 10 gün sonra doğuracak #2

    Görüş Bildir