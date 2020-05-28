Ebru Şancı: 2 çocuk daha yaparım

Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenen ve 7 aylık hamile olan Ebru Şancı çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını sebebiyle eşi Alpaslan Öztürk ve ikiz kızlarını alıp Bodrum'daki yazlığına giden eski manken Ebru Şancı, Instagram'da yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu.

"OĞLUMUN SÜNNETİ BELÇİKA'DA OLACAK"

Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenmişti. Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti. Oğluna 7 aylık hamile olan Ebru Şancı’dan yine samimi ve çarpıcı açıklamalar geldi. “Oğlumuzun adını Kürşat Fırat koyacağız. Zamanı gelince sünnet düğününü de bizim evlendiğimiz tarihi Kasteel Den Brandt Şatosu’nda gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Ebru Şancı şunları söyledi:

"DURMAK YOK"

* Biz Alpaslan ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir nargile kafede tanıştık. 3 gün sonra yemeğe çıktık. Ondan sonra beni hiç bırakmadı. İstediğim gibi bir evlilik teklifi gelmedi ama 10’uncu yılımızda telafi etmesini bekliyorum.

* İkizlerimiz tüp bebek. Oğlumuz ise kendiliğinden, tamamen doğal. Allah nasip ederse durmak yok, iki çocuk daha istiyorum, 5 olsun.

* Ben kıskancım ama sinsiyim. Alpaslan ise kıskançlıkta tam bir ruh hastası.