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    Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile poz verdi

    Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı'dan yeni fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 09:35
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    Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile poz verdi

    6 yıl önce Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden.

    DERİN YIRTMAÇ KONUŞULDU

    Geçtiğimiz günlerde 200 dadı değiştirdiğini açıklayan Ebru Şancı, Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile stres atmaya dışarı çıktı. Derin yırtmaçlı eteğiyle poz veren Şancı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

    Takipçileri, Ebru Şancı'ya "Çok güzelsiniz", "Enişteden fotoğrafa veto gelir", "Kocan gülüyor" yorumları yağdırdı. Alpaslan Öztürk de benzer bir kareyi hesabında paylaştı.

    "KOCAM İÇKİ İÇMEZ"

    Ebru Şancı, geçtiğimiz günlerde kocasıyla ilgili yaptığı şu açıklamayla gündeme gelmişti: "Gece üç çocukla zor. Benim kocam biraz atarlı bir adam. Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca 'Ne bakıyorsun' diye atarlanır. Ben bela aramıyorum. Zaten Alpaslan içki de içmiyor."

    Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile poz verdi #1Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile poz verdi #2

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