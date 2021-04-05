Ebru Şancı ayak parmağını kırdı

Talihsiz bir kaza geçiren Ebru Şancı, hastaneye kaldırıldı.

3 çocuk annesi eski manken Ebru Şancı, dün ayak parmağını kırdı. Hastaneye kaldırılan Şancı, birkaç hafta alçı benzeri bir botla gezeceği öğrenildi.

"İNSAN AYAK PARMAĞINI NASIL KIRAR"

"Bir insan ayak parmağını nasıl kırar?" diyerek ayağının halini paylaşan Şancı'ya "geçmiş olsun" yorumları yağdı.

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında evlendi. Mila ve Ceylin adında ikiz kızları olan çift, ağustos ayında oğulları Kürşad Fırat'ı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba oldu.