Ebru Şancı, Ceyda Düvenci'nin 'ped' açıklamasını eleştirdi: "Reklam kovalıyor" Oyuncu Ceyda Düvenci, katıldığı programda "Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun…" deyince Ebru Şancı tarafından eleştirildi.

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Son dönemde Bülent Şakrak ile boşanması ve Güçlü Mete ile yani bir aşka yelken açmasıyla magazin gündeminde yer alan oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk olmuştu.

'Regl' yorumuyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, regl dönemini normalleştirme çağrısında bulundu.

"Kadınlar regl oluyor"

Düvenci "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum. Kadınlar regl oluyor, bunu neden söyleyemeyelim ki? Bu konuda kendimi rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Erkekler çekmecesinde ped bulundursun"

Düvenci, devamında ise "Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun. Çünkü bazen istemediğimiz gün regl olabiliyoruz. Kadın arkadaşın sana ‘Ped var mı?’ diye sorabilsin." önerisinde bulundu.

"Ped reklamı kovalamanın tuhaf açıklaması!"

Bu sözler sosyal medyada da gündeme geldi. Eski manken Ebru Şancı, bu yorumu görünce kendini tutamadı. Şancı, bu sözleri duyunca "Ped reklamı kovalamanın tuhaf açıklaması!" diyerek dikkat çekti.