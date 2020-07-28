Ebru Şancı: Dedemin mirasına sahip çıktı

Ebru Şancı'nın 10 yıllık miras davası bitti.

Ebru Şancı, 12 yıl önce vefat eden dedesi Mehmet Şancı’dan miraskalan Eminönü-Gedikpaşa’daki 120 dükkanlı 2 han için dava açmıştı. Çünkü dedesinin ikinci eşi hanlardan birini istemişti.

PARANIN DÖRTE BİRİ EBRU'NUN

2010’dan bu yana devam eden dava sonuçlandı. Karşı taraf Ebru Şancı ve diğer 3 mirasçıyla 765 bin TL karşılığında uzlaşmayı kabul etti. İki han satışa çıkacak. Elde edilecek paranın dörtte biri Şancı’ya kalacak.

"DEDEM KAZANIP ALMIŞ"

Ebru Şancı “Dedem Mehmet, Malatya- Pötürge’den İstanbul’a geldiğinde o hanlarda hamal olarak çalışmış. Yıllar içinde başarılı olup çalıştığı hanı almış. Ardından ikinci bir hanın daha sahibi olmuş. Dedemin alın teriyle kazandığı mirasına sahip çıktım” dedi.

10 yıllık miras davasını kazanan Ebru Şancı sevincini kızları Ceylin, Mia ve eşi Alpaslan Öztürk ile paylaştı.