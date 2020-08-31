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    Ebru Şancı oğlunu kucağına aldı

    Eski manken Ebru Şancı, üçüncü kez anne oldu. Oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alan Şancı, doğum sonrası ilk kareyi takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 16:11
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 16:11
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    Ebru Şancı oğlunu kucağına aldı

    Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı, üçüncü kez anne oldu.

    Şancı, oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına aldı.

    36 yaşındaki modacı, doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sevenleriyle paylaştı.

    “EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ”

    Paylaşımına “En güzel doğum günü hediyesi hoş geldin oğlum” notunu düşen Şancı’ya binlerce beğeni yağdı.

    Ebru Şancı oğlunu kucağına aldı #1

    2015 yılında evlenen Alpaslan Öztürk-Ebru Şancı çiftinin, dört yaşında Mila ve Ceylin adında ikiz kızları da var.

    Ebru Şancı oğlunu kucağına aldı #2

    Ebru Şancı oğlunu kucağına aldı #3

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