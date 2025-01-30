Ebru Şancı Öztürk İngiltere'de markete gitti!! Bir paket üzümün fiyatını görünce şaşırdı

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Kendisinden 10 yaş küçük ünlü futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı Öztürk, sosyal medyanın en aktif isimlerinden.

Üç çocuk annesi tescilli güzel, eşi ve çocuklarıyla eğlenceli paylaşımlar yapıyor.

Şancı, son olarak Londra'da bir paket üzümün fiyatını takipçilerine gösterdi.

İNGİLTERE'DE ÜZÜM YEMENİN FİYATI

'Hanımlar size en pahalı şeyi göstereceğim' diyen Ebru Şancı, bir paket üzümün 75 sterlin yani 3 bin 450 TL olduğunu dile getirdi. Şancı, bu üzümün 'Meşhur japon üzümü' olduğunu da söyledi.