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Ebru Şancı'nın son paylaşımı olay oldu: "Kocam bu halime rağmen beni terk etmedi"

Ebru Şancı'nın son paylaşımı olay oldu: "Kocam bu halime rağmen beni terk etmedi" Bir dönemin en popüler mankenlerinden Ebru Şancı, son olarak diş yaptırırken çekilen pozunu paylaştı.