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17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile evlenip çoluk çocuğa karışınca mesleğini bırakmıştı.
Sosyal medyada sık sık hayatına dair pozlarını paylaşan Şancı, bu kez 940 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından dişlerini yaptırırken çektiği pozunu paylaştı.
"Kocamı tebrik ediyorum"
Şancı paylaşımına, "Kocamı tebrik ediyorum. Evde 3 gün böyle gezdim beni terk etmedi. Gerçekten seviyor galiba..." notunu düştü.
Ünlü ismin paylaşımı gündem oldu. Takipçileri gönderinin altını yorum yağmuruna tuttu.
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