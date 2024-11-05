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Haber Merkezi

Türk müziğinin hem güçlü hem de sevilen sesi Ebru Yaşar, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde dinleyicileriyle bir araya gelen Yaşar, son olarak Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya ve İzmir'de sahne aldı.

Ünlü sanatçı; repertuarı, sahne performansı ve zarafetiyle yine unutulmaz bir konsere imza attı.

2 Kasım Cumartesi akşamı İzmir Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda konser veren Ebru Yaşar, 3 Kasım Pazar günü de Antalya Konyaaltı'nda sahneye çıktı.

REKORUNU TAZELEDİ

Ebru Yaşar'ı sevenler, konser alanını doldurdu. Hem İzmir hem de Antalya'da toplam 350 bini aşkın izleyici ile buluşan Yaşar, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu.

ESKİ VE YENİ ŞARKILARLA MÜZİK DOLU BİR GECE

İki saat süren konserlerinde Ebru Yaşar; ‘Kafamın İçi’, ‘Yoksun’, ‘Kehribar’ gibi son yılların en çok dinlenen ve birçok müzik platformunda liste başı olan şarkılarının yanı sıra ‘Ben Bilmem’, ‘Seni Anan Benim İçin Doğurmuş’ gibi unutulmaz klasikleriyle de sevenlerini geçmişe götürdü.

Yaşar'ı dinleyenler, eski ve yeni şarkılarla adeta mest oldu.

"KUŞAKLARI BULUŞTURAN KONSERLER"

Her iki konserde de sahnede güzelliğiyle dikkati çeken sanatçı, konserlerine gösterilen yoğun ilgi hakkında şöyle konuştu: