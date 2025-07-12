Ebru Yaşar Bodrum'da sahne aldı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz konserleri ile sevenleriyle buluşuyor...

Yaz konserleri kapsamında Yaşar'ın son durağı Bodrum Günay oldu.

Günay’da sahne alan ünlü sanatçı, mekanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

BASIN MENSUPLARINA KONUŞTU

Kariyeri boyunca sayısız 'hit’e imza atan şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Açıklamalarında hem müzik projelerinden hem de yaz planlarından bahseden Yaşar, yazı dolu dolu geçireceğini belirterek, yaz mevsimini en çok Bodrum’da yaşamayı sevdiğini aktardı.

"YAZ DENİNCE AKLA BODRUM GELİYOR"

Ebru Yaşar, devamında şöyle konuştu:

Yaz denince akla Bodrum geliyor. Ben Bodrumcuyum açıkçası. Bodrum-Çeşme arasında mekik dokuyoruz. Ama evim burada olduğu için daha çok Bodrum’dayım. Çocuklarla birlikte geliyoruz. Ara ara Çeşme’ye de gidiyoruz. Ülkemizin diğer güzel yerlerini de gezmeye çalışıyoruz, imkân olursa yurt dışına da çıkıyoruz. İnşallah hepimiz için dinlendirici bir yaz olur.

"TÜRKİYE'NİN BİR UCUNDAN DİĞER UCUNA GİDİYORUZ"

Yaşar, yaz konserlerinin yoğun şekilde devam ettiğinin altını çizerek, şöyle dedi:

Şu anda Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna gidiyoruz. Bu akşam Bodrum Günay sahnesindeyiz, yarın ise Van’dayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği açık hava konserinde sahne alacağım. Sanatçılar olarak şarkılarımızı dilden dile söylemek, insanlarla bir arada olmak istiyoruz. Bu yaz çok güzel geçecek gibi görünüyor.

"BEN ELİMDEN GELDİĞİ KADAR ŞARKI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUM"

Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ebru Yaşar, yaz başında yayınladığı üç yeni şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade etti.

“Keyfini çıkarıyorum. yazın başından çıkardık şarkılarımızı. Ben elimden geldiği kadar şarkı çıkarmaya çalışıyorum." diyen Ebru Yaşar, şu sözleri sarf etti:

Dünyada yapılan bir şeyleri severek yapıyorum. Hani bu işin ilk öncülerinden biri olduğumu söyleyebilirim. O yüzden çok mutluyum. Müziğe gönül vermiş müzisyen arkadaşlarla iş birlikleri yapmayı seviyorum. Onlara elimden gelen her desteği vermeye çalışıyorum.

"BİZİM İZLEYİCİLERİMİZ GÜZEL ŞEYLER HAK EDİYOR"

Sevilen şarkıcıya, "Son dönemde müzik piyasasında çıkan şarkıları ve düetleri takip ediyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Yaşar ise şu yanıtta bulundu:

Aslında güzel şeyler yapılıyor. Müzik her zaman var olan devam eden bir şey… Ben verilen bütün emeklere çok saygı duyuyorum. Sanatçı arkadaşlarımı çok seviyorum. Yapmış oldukları iş birliklerini çok takdirle tabiki takip ediyorum. Ben müziği çok seviyorum. Kendim için dinliyorum bir kere. Sabah kalkıyorum müzik açıyorum, dinlemek istiyorum. Bizim izleyicilerimiz güzel şeyler hak ediyor. Kendi fikrim adına konuşmak istersem kendi kitlem için her şeyin en kalitelisini ve en güzelini yapıyorum.

BURSA'DA SAHNE ALMIŞTI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa’da sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce hayranıyla bir araya gelmişti.

Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Türk müziğinin ünlü sesi, sahne performansı ve zarafetiyle yine unutulmaz bir konser gerçekleştirmişti.

SON ŞARKISINI SESLENDİRMİŞTİ

Yaşar'ın burada seslendirdiği son şarkısı "Sanmadan Git" i söylediği anlar sosyal medyayı yıkıp geçmişti.

Yaşar sahnede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Bütün enerjim ve sevgimle geldim. Çok şükür buluştuğumuz için, çok şanslıyım sizlerin de huzurunda olduğum için...

DİJİTAL MÜZİK DÜNYASININ PARLAYAN İKİ GENÇ İSMİ İLE ÖZEL DÜET YAPMIŞTI

Yaz sezonuna sürprizlerle damga vurmaya devam eden Ebru Yaşar, “Affet” ve “Yıllar Sonra” adlı şarkılarıyla yazı karşıladı.

Öte yandan, başarılı şarkıcı, geçtimiz günlerde dijital müzik dünyasının parlayan iki genç ismi Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile yaptığı özel düetle hayranlarının karşısına çıkmıştı.