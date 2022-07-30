Ebru Yaşar, Eskişehir'de orman kuracak

Hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin birincisini dün akşam İstanbul’da gerçekleştiren Ebru Yaşar, “Eskişehir'de bir orman kurmaya karar verdim” dedi.

Ebru Yaşar, farkındalık projesi kapsamında hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin ilkini İstanbul Kuruçeşme’de gerçekleştirdi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, “Gelen tüm seyircilerime teşekkür ediyorum. Güzel bir müzik şöleni yaşayacağız. Bu akşam ben çok heyecanlıyım.” dedi.

“Ne mutlu bana, ne mutlu dinlemeye gelenlere”

Turne boyunca konser gelirlerinin hatıra ormanına dönüştürülmesi için harcanacağını bir kez daha hatırlatan şarkıcı, “Kuşadası gelecek, Ayvalık gelecek. Denizli, Bursa ve Bodrum sırayla gelecek. Biz bu akşam hep beraber beni dinlemeye gelen tüm misafirlerimizle beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız. Aslında gelen bütün seyirciler bir Ebru Yaşar konserinden ziyade hep beraber bir orman yaptığımızı yavaş yavaş duyacaklar ve çevreye de katkıda bulunacaklar. Ne mutlu bana, ne mutlu dinlemeye gelenlere.” diye konuştu.

“Eskişehir'de bir orman kurmaya karar verdim”

Ünlü şarkıcı, daha sonra sahnesine geçti ve iki saat boyunca en güzel eserlerini seslendirdi.

Bir ara seyircisine de konuşan Yaşar, şunları söyledi:

“Sizlerden güç alarak, sizlerin sevgisine ve gücüne sığınarak Eskişehir'de bir orman kurmaya karar verdim. Bu yaz yapacağım bütün konserlerle beraber hepimiz bu ormanın bir dalı, bir yaprağı, bir ağacı olduk. Yani gelecek nesillere ne bırakacağız? Çocuklarımıza ne bırakacağız? Nefesimiz ormanlar... Bu açık havalar da bunu o kadar iyi anlatıyor ki...

“Ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz”

Ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama ormanlar yanıyor. Dedim ki; 'Hep beraber orman kuralım'. Bütün arkadaşlarımızın desteğiyle, sizlerle beraber bir orman oluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız... Buraya gelerek çevremiz için, ülkemiz için, dünyamız için, çok güzel bir şey yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizler adına da, kendi adıma da çok mutluyum.”

Ebru Yaşar İstanbul'da konser verdi VİDEO