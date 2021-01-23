Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli? Ebru Yaşar kiminle evli?

15 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile barışan ve İbo Show'a konuk olan Ebru Yaşar hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında, evli mi? soruları araştırılıyor.

"Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısı ile tüm Türkiye’de tanınmaya başlayan Ebru Yaşar, 23 Ocak Cumartesi akşamı İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra yeniden başladığı İbo Show programına konuk oldu.

15 yıl sonra yeniden barışan Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses arasında duygusal anlar yaşanırken, Ebru Yaşar'a dair bilgiler de merak konusu oldu.

Peki, Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses neden küsmüştü? İşte tüm merak edilenler...

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ebru Yaşar, Ağrı kökenli memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977’de Ankara’da dünyaya gelmiştir. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü’nden mezundur.

1995 yılının Mayıs ayında Bu Sahilde adlı ilk albümünü piyasaya çıkaran Ebru Yaşar, 1999 yılının Şubat ayında “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde çok ses getirmiş, kendini Türk müzik piyasasında ispatlamıştır.

2003 Mayıs ayında Ebru Yaşar “Aşkımız Buraya Kadar” adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden “Aşkımız Buraya Kadar”, Yeminim Var” ve “O Değil” gibi birçok hit şarkıya imza attı.

2006 senesinin Haziran ayında Yaşar “Yeşillenirim” adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar’ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

26 Haziran 2015 tarihinde işadamı Necat Gülseven ile Marmaris Bozburun'da evlenen Ebru Yaşar'ın bu evlilikten, Hasan Poyraz ve Ebru Su isimli ikizleri bulunmaktadır.

EBRU YAŞAR VE İBRAHİM TATLISES NEDEN KÜSTÜ?

İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar'ın 15 yıllık küslüğü İbo Show'da son buldu. Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından çiftin arasındaki küslüğün sebebi merak edildi.

Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses'in programına konuk olduktan sonra eski patronuyla ilgili şunları dile getirdi: "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama o küskünlüğe son verdik."

Yaşar, Tatlıses için "İnsan sevdiğine kırılır. Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum" diye bir yorum yapmıştı.

EBRU YAŞAR'IN EŞİ NECAT GÜLSEVEN KİMDİR?

Necat Gülseven, 1980 yılında Diyarbakır Bismil'de doğmuştur. Eğitimine Diyarbakır'da başladı. Daha sonra İstanbul'a geldi.

26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun'da evlenmiştir. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su'dur.

Çalışma hayatına genç yaşlarda başlamış ve Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.'yi kurmuştur. Bir süre sonra de burada Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

2019 yılında 3N Medya'yı kuran Necat Gülseven, Show Radyo, TV100, Viva Radyo ve Bizimev Tv'yi de satın almıştır.