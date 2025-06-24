Ebru Yaşar Samsun'u coşturdu: 'Affet' ve 'Sanmadan Git'le unutulmaz gece

Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da sahne aldı.

Batı Park'ta gerçekleşen konserde on binlerce hayranıyla buluşan sanatçı, enerjisiyle unutulmaz bir gece sundu.

"SAMSUN O KADAR ÖZEL BİR YER Kİ"

Yeni şarkıları 'Affet' ve 'Sanmadan Git' dinleyicilerden büyük alkış alırken, 'Cumartesi', 'Kafamın İçi', 'Havadan Sudan' ve 'Kalmam' gibi hit şarkıları da Samsunlularla hep bir ağızdan söylendi.

Ebru Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada, "Samsun o kadar özel bir yer ki... Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yer. Sonra yeşili, denizi, güzel insanları, pidesi hangi birini sayayım… Samsun'da sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu gece için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, emek veren herkese ve sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Şık ve modern sahne kostümüyle de dikkat çeken Yaşar, yaz stilini yansıtan tasarımıyla beğeni topladı.

Ebru Yaşar, kariyeri boyunca pek çok hit şarkıya imza attı. Son dönemde "Affet" ve "Sanmadan Git" ile müzik listelerinde adından söz ettiren sanatçı, yaz sezonunda Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile yaptığı düetle de dinleyicilerini şaşırttı.

YENİKAPI'DAKİ SAHNESİNDE DE BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Öte yandan Ebru Yaşar, daha önce Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıkarak büyük bir coşku yaratmıştı.

Yenikapı'daki etkinlikte "Affet" şarkısını seslendiren sanatçı, taraftarların yoğun isteği üzerine şarkıyı tekrar söylemiş ve "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" ile "Kehribar" gibi parçalarıyla unutulmaz anlar yaşatmıştı.

KIRMIZI HALIYI BÜYÜLEDİ

Ayrıca, Ebru Yaşar, bu yıl 77'nci Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösterdi.

Şıklığıyla dikkat çeken sanatçı, festivalin öne çıkan filmlerinden birinin galasında yer alarak adından söz ettirdi.