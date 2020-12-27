Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses barıştı

Uzun zamandır konuşmadığı İbrahim Tatlıses ile barışan Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu" dedi.

Ebru Yaşar, yılbaşı gecesi yayınlanacak "Ebru Yaşar'la Yılbaşı Özel" programı için kamera karşısına geçti.

Yaşar, çekim öncesi gazeteciler ile bir araya geldi.

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in İbo Show'da eski dostlarını ağırlaması üzerine Ebru Yaşar'a küs olduğu İbrahim Tatlıses hatırlatıldı.

Tatlıses’le 15 yıl süren küslüğünün sona erdiğini söyleyen 43 yaşındaki şarkıcı, şöyle konuştu:

"KÜSLÜĞE SON VERDİK"

“Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama o küskünlüğe son verdik.”

Yıllar önce katıldığı bir programda İbrahim Tatlıses hakkında konuşan Ebru Yaşar şunları söylemişti;

"NEDEN KÜSTÜĞÜMÜZÜ BİLMİYORUM"

"İnsan sevdiğine kırılır. Bizim onunla çok güzel albümlerimiz oldu. Benim klibimde oynadı, ben onun klibinde oynadım. Onun bana katkılarını inkar edemem.

brahim Tatlıses, Türkiye'de çok sevilen bir ses, çok güçlü bir yorumcu... Benim için sadece bu, yanlış anlaşılayım istemem. Onun yanında olmam benim için okul olmuştur. Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum."