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Ebru Yaşar, söylediği şarkılar ile dinleyicilerini adeta mest etmeye devam ediyor..

Düzenlediği konserler ile hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar, adından bir kez daha söz ettirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından 17. İletişim Ödülleri düzenlendi.

Törende, ödüller sahiplerini buldu..

YILIN EN İYİ KADIN ŞARKICISI SEÇİLDİ

Öğrenci oylarının çoğunu toplayan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülüne layık görüldü.

Ödülünü alan Yaşar, öğrencilere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

Üniversite yılları çok güzel. Aslında okul yılları tamamen hepsi çok güzel. Belki zor zamanlar geçiyoruz. Okulda bir an evvel bitsin bu günler geçsin diye sıkça içimizden geçiriyoruz. Ama ben de bu yollardan geçmiş bir arkadaşınız olarak lütfen tadını çıkarın derim. Sonra bugünler geri dönmüyor. Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz inşallah istediğiniz mesleği, sevdiğiniz mesleği gönül rahatlığı ile yaparsınız. Sizleri seviyorum teşekkür ediyorum.

"HER ÖDÜL BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR VE HEVESLENDİRİYOR"

Ödül töreni sonrasında Ebru Yaşar, gençlerden ödül almanın mutluluğu ile kameralar karşısına geçti.

Yaşar, şu sözleri sarf etti:

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederim. Genç arkadaşlarım bu ödüle layık görmüşler. Yılın Kadın Şarkıcısı ödülünü aldım. Tabii ki mutluyum. Her ödül bizi çok heyecanlandırıyor ve heveslendiriyor. Tekrar tekrar güzel duygular. Genç arkadaşların güzel enerjilerini görmek çok güzel.

"BİRAZCIK DİNLENMEK İSTEDİM"

Her şarkısıyla yeni bir rekora imza atan başarılı sanatçı hayranlarının yeni şarkı beklentileri için ise, “Biraz ara verdim açıkçası, hem normal konser yoğunluğu oldu. Birazcık dinlenmekte istedim. Dinlendirmek de istedim. Yeni şarkılarda inşallah sürpriz ile gelir” ifadesinde bulundu.

Öte yandan, sahnelerine ramazan ayı dolayısıyla ara verdiğini duyuran Ebru Yaşar, son olarak şöyle dedi: